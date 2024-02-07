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В Генштабе РФ заявили, что ВСУ не всегда понимают атаки российских войск

Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ иногда не понимают, чем их атакуют ВС РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские военные не всегда понимают, при помощи какой техники российские солдаты атакуют их позиции. Об этом в ходе интервью для газеты «Красная звезда» заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

Он отметил, что в некоторых случаях участникам специальной военной операции (СВО) удалось добиться «технологической внезапности» на поле боя. Из-за этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли должным образом отразить атаки на свои позиции.

«Противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие», — пояснил генерал-лейтенант.

3 февраля французская газета Le Figaro сообщила, что украинские военные жалуются на дефицит боеприпасов и неисправную западную технику. По информации издания, бойцы ВСУ считают зарубежные вооружения небезопасными и сталкиваются с определенными проблемами при поиске запасных частей к ним.

Ранее президент США Джо Байден заявил об «отчаянном положении» Украины из-за прекращения помощи со стороны американских властей.

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