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Украинские дроны атаковали село в Херсонской области

Сальдо: в херсонском селе Каменка сбили семь украинских БПЛА

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Reuters

Украинские военные атаковали херсонское село Каменка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь из восьми дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

По информации главы региона, атака произошла вечером 6 февраля. Он уточнил, что для нанесения ударов по населенному пункту украинские солдаты использовали FPV-дроны. Их особенностью является передача изображения от «первого лица», которое приходит на специальные очки вместо планшета или компьютера.

«Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе», — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. При этом бойцы Вооруженных сил РФ находятся наготове на случай нового нападения, написал губернатор Херсонской области.

Днем в тот же день ударный беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на город Донецк. Взрывное устройство упало в Кировском районе населенного пункта, заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ранее украинский дрон атаковал объекты связи в Курской области.

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