В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

Зона воздушной тревоги распространилась на Кировоградскую, Одесскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую и Харьковскую области Украины. Такие данные приведены на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

На онлайн-карте вышеуказанные регионы выделены красным цветом.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Перед этим взрывы были зафиксированы в Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.