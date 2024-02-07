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Израильские военные нанесли удар по сирийской провинции Хомс

Al Akhbar: в сирийской провинции Хомс сработали средства ПВО из-за атаки Израиля

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Ugur Can/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по сирийской провинции Хомс, в результате чего в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Al Akhbar.

Журналисты подчеркнули, что Хомс является центральным регионом республики. При этом никакой информации о последствиях обстрела к текущему моменту не поступало.

«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют и сбивают некоторые ракеты противника», — говорится в материале.

2 февраля военнослужащие еврейского государства атаковали столицу Сирии. По данным агентства Sana, израильские ракеты были запущены со спорных Голанских высот. В результате сирийские средства ПВО сбили несколько снарядов, нацеленных на юг города Дамаска.

31 января бойцы ЦАХАЛ нанесли авиаудары по военной инфраструктуре на территории Сирии. Атаке подверглись объекты в районе Дераа, уточнили представители Армии обороны Израиля.

Они добавили, что решение было принято в ответ на обстрел еврейского государства. За день до этого израильские войска зафиксировали ряд запусков со стороны Сирии в направлении южной части спорных Голанских высот.

Ранее в США оценили возможность вывода американских солдат из Сирии.

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