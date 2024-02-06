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В Польше сообщили о страхе украинцев после заявления Зеленского о мобилизации

Polityka: украинцы впали в состояние паники после слов Зеленского о мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

Жители Украины запаниковали после заявления президента Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тыс. человек для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщило польское издание Polityka.

«Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря», — уточнили в публикации.

Издание обратило внимание, что украинский лидер пытался дистанцироваться от этой меры. Зеленский заявил, что авторами идеи о необходимости 450-500 тыс. новых солдат выступили командиры из Генштаба. В статье отметили, что служба в ВСУ уже лишилась романтического флера, уже доподлинно известно, как обстоят дела у киевских силовиков на передовой.

До этого в Польше предложили депортировать из Евросоюза всех украинцев призывного возраста.

Ранее стало известно, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.

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