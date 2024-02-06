Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал цинизмом заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине

Сальдо назвал заявление генерала Фройдинга о мобилизации на Украине цинизмом

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Заявление генерал-майора бундесвера, руководителя рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине является отвратительным. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фройдинг заявил, что Украине придется мобилизовать больше военных и не надеяться на поставку чудо-оружия из ФРГ.

«Фройдинг одобряет: немцам украинцев не жалко. Умирать-то придется не Фройдингам. Какой отвратительный цинизм», — написал Сальдо.

6 февраля замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев заявил, что украинские военкомы дискредитировали идею мобилизации облавами на людей и задержаниями их на улицах.

В этот же день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке сказал, что медлительность в принятии закона о мобилизации на Украине несет угрозу для ВСУ, поскольку российская армия «приближается все ближе к Киеву».

Ранее сообщалось, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами