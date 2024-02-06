Сальдо назвал цинизмом заявление немецкого генерала о мобилизации на Украине

Заявление генерал-майора бундесвера, руководителя рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ Кристиана Фройдинга о мобилизации на Украине является отвратительным. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фройдинг заявил, что Украине придется мобилизовать больше военных и не надеяться на поставку чудо-оружия из ФРГ.

«Фройдинг одобряет: немцам украинцев не жалко. Умирать-то придется не Фройдингам. Какой отвратительный цинизм», — написал Сальдо.

6 февраля замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев заявил, что украинские военкомы дискредитировали идею мобилизации облавами на людей и задержаниями их на улицах.

В этот же день министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке сказал, что медлительность в принятии закона о мобилизации на Украине несет угрозу для ВСУ, поскольку российская армия «приближается все ближе к Киеву».

Ранее сообщалось, что на Украине продлят военное положение и мобилизацию.