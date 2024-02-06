Тайвань сообщил о появлении возле острова 25 военных самолетов КНР

Вооруженные силы Тайваня обнаружили возле острова 25 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня на своей странице в X (бывший Twitter).

Минобороны утверждает, что в их числе были истребители, вспомогательные самолеты, а также беспилотные летательные аппараты. Не менее 13 из летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую остров считает условной границей с материковым Китаем.

Также вблизи острова был обнаружен китайский аэростат.

31 января правительство Тайваня выразило недовольство после того, как Китай «в одностороннем порядке» изменил траекторию полета вблизи чувствительной срединной линии в Тайваньской проливе, заявив, что это была преднамеренная попытка изменить статус-кво военными средствами.

До этого официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая.