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Тайвань сообщил о появлении возле острова 25 военных самолетов КНР

Минобороны Тайваня: у острова обнаружены 25 военных самолетов Китая

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вооруженные силы Тайваня обнаружили возле острова 25 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня на своей странице в X (бывший Twitter).

Минобороны утверждает, что в их числе были истребители, вспомогательные самолеты, а также беспилотные летательные аппараты. Не менее 13 из летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую остров считает условной границей с материковым Китаем.

Также вблизи острова был обнаружен китайский аэростат.

31 января правительство Тайваня выразило недовольство после того, как Китай «в одностороннем порядке» изменил траекторию полета вблизи чувствительной срединной линии в Тайваньской проливе, заявив, что это была преднамеренная попытка изменить статус-кво военными средствами.

До этого официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в Индии арестовали голубя по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

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