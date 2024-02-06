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Российские десантники уничтожили отделение пехоты ВСУ в Запорожской области

МО: операторы FPV-дронов уничтожили отделение пехоты ВСУ в Запорожской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские десантники уничтожили отделение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ставропольских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на Запорожском направлении.

Как заявили в Минобороны, сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в блиндаже, а повторным ударом второго FPV-дрона было уничтожено еще несколько украинских военных.

«Всего после нанесения удара двумя FPV-дронами противник потерял до отделения пехоты ВСУ в укрытии», — сообщили в оборонном ведомстве.

3 февраля Минобороны РФ сообщало, что за неделю Вооруженные силы Украины потеряли на Запорожском направлении более 385 военных.

4 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ за неделю потеряли на Херсонском направлении несколько сотен военнослужащих.

Ранее военный эксперт заявил о появлении панических настроений у ВСУ.

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