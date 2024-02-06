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Госдеп США одобрил продажу Нидерландам высокоточных ракет класса «воздух-земля»

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса «воздух-земля»

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Gene J. Puskar/AP

Государственным департаментом США была одобрена возможная сделка по продаже Нидерландам ракет класса «воздух-земля» с увеличенной дальностью поражения на сумму около $908 млн. Об этом со ссылкой на заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что правительство Нидерландов запросило возможность закупки у Пентагона 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM и вспомогательного оборудования к нему.

В Вашингтоне выразили уверенность, что эта сделка не нарушит военный баланс, сложившийся в Европе.

Белый дом уже уведомил конгресс об этом решении. У конгресса теперь есть 30 дней на рассмотрение сделки.

Ранее сообщил, что глава США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, в котором не будет поддержки Украины и обеспечения американских границ.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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