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В Харьковской области Украины произошли взрывы

«Зеркало недели»: в Харьковской области Украины произошли взрывы

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РИА Новости

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«Харьков,... сообщают о взрывах на территории области», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Вечером 5 февраля сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

В декабре спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявлял, что российские военные обманывают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) с помощью электромагнитных импульсов.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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