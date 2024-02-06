На Украине заявили об ожидаемом на этой неделе ракетном ударе по Одессе

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже на этой неделе российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе. Об этом Соскин рассказал на своем YouTube-канале.

По словам аналитика, в ближайшие пять-десять дней Россия нанесет мощнейшие удары с Черного моря. В первую очередь, будут наноситься удары ракетами с подводных лодок. При этом под удар может попасть не только Одесса, но и все черноморские порты Украины.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят президента страны Владимира Зеленского покинуть пост главы государства.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.