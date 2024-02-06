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На Украине заявили об ожидаемом на этой неделе ракетном ударе по Одессе

Экс-советник Кучмы Соскин: на этой неделе по Одессе могут нанести ракетный удар

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Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже на этой неделе российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе. Об этом Соскин рассказал на своем YouTube-канале.

По словам аналитика, в ближайшие пять-десять дней Россия нанесет мощнейшие удары с Черного моря. В первую очередь, будут наноситься удары ракетами с подводных лодок. При этом под удар может попасть не только Одесса, но и все черноморские порты Украины.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят президента страны Владимира Зеленского покинуть пост главы государства.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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