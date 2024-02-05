Боррель призвал ЕС отказаться от экспорта оружия в третьи страны ради Украины

Странам — членам Европейского союза (ЕС) стоит отказаться от поставок своих вооружений в третьи страны ради обеспечения Украины техникой и боеприпасами. Об этом заявил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время значительная часть европейского оружия экспортируется в третьи государства. Однако эти державы могут какое-то время обойтись без соответствующих поставок, так как не ведут боевые действий, считает Боррель.

«Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал дипломат во время совместной пресс-конференции с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.

Он добавил, что странам — членам ЕС надо скорее принять такое решение.

Глава внешнеполитического ведомства Польши поддержал Борреля. Сикорский подчеркнул, что необходимые украинским войскам снаряды не могут поставляться «в менее срочные места». В связи с этим европейские государства должны изменить условия контрактов с третьими странами или убедить их, что Киев нуждается в боеприпасах намного больше, убежден министр.

Ранее в Эстонии исключили возможность передачи Украине всех снарядов, которые имеются у стран — членов НАТО.