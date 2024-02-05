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В Верховной раде Украины оценили возможность мобилизации заключенных

Депутат Чернев: мобилизация заключенных станет инструментом пополнения рядов ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что мобилизация заключенных может стать одним из инструментов пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий при этом считает, что мобилизация заключенных должна быть добровольной. Кроме того, по его мнению, должны найтись командиры, которые согласятся рекрутировать осужденных.

Чернев отметил, что у него на примете есть командиры, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, есть и осужденные, готовые вступить в ряды Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что украинская «Европейская бизнес-ассоциация» выступила против нового законопроекта о мобилизации. Отмечается, что многие пункты документа вызывали у бизнесменов вопросы. Они просят парламент Украины не принимать проект в том виде, в котором он представлен сейчас.

В частности, бизнесмены обеспокоены, что законопроект предполагает размещение постов военкоматов на границе для вручения повесток, а также возможность вручения повесток в дистанционном режиме и судебное преследование за нарушения.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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