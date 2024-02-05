Названа способная уничтожить авианосец ВМС США ракета

Китайские баллистические ракеты Dong Feng-26 (DF-26) способны уничтожать авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США в случае конфликта. Об этом сообщает The National Interest (NI).

Издание утверждает, что китайская ракета может помешать авианосцам США действовать на расстоянии, которое позволило бы использовать корабельную авиацию для ударов по суше.

В публикации отмечается, что у Пекина в наличии есть два авианосца, у США — 11. Китайская сторона в этой ситуации надеется использовать свои ракеты, чтобы «выровнять игровое поле», пишут журналисты.

До этого официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Наньдун заявил, что китайские вооруженные силы предупредили Пентагон о неблагоприятных последствиях для США из-за противозаконного появления американских самолетов в Южно-Китайском море. Он подчеркнул, что США должны неукоснительно соблюдать требования международного права и соответствующие соглашения.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.