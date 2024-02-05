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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ на Купянском направлении

МО России: ВСУ за сутки потеряли до 130 военнослужащих на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 130 солдат на Купянском направлении. Об этом сообщается в своде министерства обороны РФ, опубликованной в его Telegram-канале.

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил РФ отразили семь атак украинских войск на данном участке фронта. В сражениях приняли участие подразделения «Западной» группировки войск.

«На Купянском направлении <...> отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии», — говорится в публикации.

Боевые столкновения произошли недалеко от села Синьковка в Харьковской области и села Терны в Донецкой народной республике (ДНР). В результате украинские войска потеряли до 130 солдат и два пикапа, уточнили в Минобороны РФ.

4 февраля военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские военные выбили бойцов ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. По словам журналиста, украинские войска часто обстреливали города Донецк и Ясиноватая именно с этого направления.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о потерях в своем батальоне.

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