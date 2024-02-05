В ДНР за три дня сбили 97 беспилотников ВСУ

За прошедшие трое суток над Макеевкой и Донецком в Донецкой народной республике было перехвачено 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на данные ФСБ сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Из них девять БПЛА, несущих на себе взрывные устройства, были подавлены и уничтожены, в том числе дрон «Баба-яга», использующий сигнал управления Starlink», — добавил Пушилин.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

До этого сообщалось, что украинские дроны пытались атаковать Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в течение ночи российские силы ПВО сбили пять беспилотников. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений в результате налетов нет.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Жительница населенного пункта получила осколочное ранение.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Михеев назвал российскую систему ПВО С-400 лучшей в мире.