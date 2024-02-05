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РФ следит за планами по размещению ядерного оружия США в Великобритании

Гатилов: РФ даст ответ, если США разместят ядерное оружие в Британии

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Reuters

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия будет вынуждена дать соответствующий ответ в случае размещения ядерного оружия США в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Дипломат пояснил, что в Великобритании могут расконсервировать авиабазы с американским ядерным оружием. Кроме того, по его словам, ядерное оружие могут направить в Прибалтику и Польшу.

«Все это создает напряженную обстановку. Мы за этим следим, отслеживаем то, как идет развитие в этом направлении. Разумеется, если это так, Россия будет вынуждена на это соответствующим образом реагировать», — добавил Гатилов.

До этого лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. По мнению политика, фактически Париж планирует передать ядерное оружие Евросоюзу, а такое поведение противоречит военной доктрине страны.

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