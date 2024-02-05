В России создадут новый самолет на базе Як-152

На базе самолета Як-152 планируется создать новое воздушное судно. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Яковлев».

Отмечается, что опыт при создании Як-152 будет использован при придумывании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Внешний вид нового самолета будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами.

При этом главным приоритетом в компании назвали обеспечение вузов России самолетами Як-152, в «Яковлеве» не исключили возможности их поставок за границу.

В январе в компании «Яковлев» сообщали, что испытания новейшего учебно-тренировочного самолета Як-152 завершены. В ходе испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета.

Як-152 является учебно-тренировочным самолетом первоначальной подготовки пилотов. Его максимальная дальность полета составляет 1,5 тыс. км. Он создавался для обучения основам пилотирования и простому и сложному пилотажу. Вертикальные скорости Як-152 выше на 15%, чем у ближайших конкурентов.

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