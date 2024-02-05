Украинский бизнес выступил против нового закона о мобилизации

Украинская «Европейская бизнес-ассоциация» выступила против нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает издание Forbes.ua.

Отмечается, что многие пункты законопроекта вызывали у бизнесменов вопросы. Они просят парламент Украины не принимать законопроект в том виде, в котором он представлен сейчас.

«Документ фактически является копией законопроекта №10378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, потому что он содержал признаки нарушения конституции и мог иметь негативные последствия для экономики», — пишут журналисты.

Бизнесмены обеспокоены размещением постов военкоматов на границе для вручения повесток, а также возможностью вручения повесток в дистанционном режиме и судебным преследованием за нарушения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Проекты представлены без пояснительной записки.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.