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Украинский бизнес выступил против нового закона о мобилизации

Бизнес-ассоциация на Украине выступила против нового законопроекта о мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская «Европейская бизнес-ассоциация» выступила против нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает издание Forbes.ua.

Отмечается, что многие пункты законопроекта вызывали у бизнесменов вопросы. Они просят парламент Украины не принимать законопроект в том виде, в котором он представлен сейчас.

«Документ фактически является копией законопроекта №10378, относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, потому что он содержал признаки нарушения конституции и мог иметь негативные последствия для экономики», — пишут журналисты.

Бизнесмены обеспокоены размещением постов военкоматов на границе для вручения повесток, а также возможностью вручения повесток в дистанционном режиме и судебным преследованием за нарушения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Проекты представлены без пояснительной записки.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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