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Рогов усомнился в реальности поездки Зеленского в Работино

Рогов: в Работино невозможно устроить фотосессию, это задача для смертников

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Efrem Lukatsky/AP

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подверг сомнению сообщения о посещении украинским президентом Владимиром Зеленским передовых позиций ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Своим мнением он поделился Telegram-канале.

«Исходя из нынешней конфигурации фронта Работино является самой что ни на есть «серой зоной». Даже заскочить-то туда — это задача для смертников, а тем более устраивать фотосессию со скоплением людей и техники», — написал Рогов.

Эксперт напомнил, что село находится под постоянным наблюдением обеих сторон конфликта, полностью простреливается, а по любым скоплениям живой силы и техники незамедлительно наносятся ракетно-артиллерийские удары.

«Но, как говорится, к черту подробности, когда нужна перемога и можно фотографироваться в чистых резиновых сапожках, стоя без каски и бронежилета в тылу», — высказался Рогов.

4 февраля на сайте офиса Зеленского появилась новость о его рабочей поездке в Запорожскую область. Украинский президент «посетил передовые позиции военных в районе села Работино». Сообщение сопровождалось фото и видеоматериалами.

Ранее в Минобороны РФ назвали недельные потери ВСУ на Запорожском направлении.

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