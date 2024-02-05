Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом базу радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, где боевики отрабатывали подготовку теракта на израильские поселения 7 октября. Об этом сообщает BILD в Telegram-канале.

Отмечается, что на объекте в Хан-Юнисе были установлены макеты израильских военных баз, бронетехника и точки доступа к кибуцам.

Израильские военные также обыскали офис Мохаммада Синвара — старшего руководителя вооруженного крыла ХАМАС, «Бригад Эсседина аль-Кассама». Его брата Яхью Синвара подозревают в организации нападения на Израиль 7 октября.

База ХАМАС была заминирована, поэтому израильским солдатам пришлось провести разминирование инженерными силами. Бойцы также нейтрализовали засевших на базе боевиков с помощью снайперов, танкового огня и ударов с воздуха.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.