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ВСУ обстреляли поселок в Курской области, есть пострадавшая

Губернатор Старовойт: при обстреле поселка Теткино пострадала женщина

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его данным, всего насчитали пять прилетов со стороны Украины.

Жительница поселка получила осколочное ранение, отметил Старовойт. Он сообщил, что врачи Глушковской центральной районной больницы оказывают ей всю необходимую помощь.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ночью над территорией региона уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что над территорией региона подразделениями противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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