Жителям Севастополя назвали причину громких звуков

В районе Северного и Южного молов жители Севастополя могут слышать громкие звуки. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Черноморский флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Ориентировочно она продлится до 12:00 (совпадает с московским).

Градоначальник добавил, что в городе остановка спокойная.

31 января в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В то же время все оперативные и экстренные службы были переведены в режим боевой готовности, рассказал губернатор населенного пункта.

Впоследствии появилась информация о том, что военнослужащие страны сбили воздушную цель в небе над городом. По словам Развожаева, обломки уничтоженной цели упали на одном из пустырей в Нахимовском районе.

Ранее российские средства ПВО сбили шесть ракет у берегов Крымского полуострова.