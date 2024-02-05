В ДНР прокомментировали возможную отставку Залужного

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на фронте не стоит ожидать каких-либо изменений в связи с возможной отставкой главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что в республике рассчитывают на мощь российской армии, а не на ухудшение ситуации на Украине, поэтому существенных изменений в республике не видят.

«Мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения», — пояснил глава ДНР.

До этого итальянский телеканал Rai1 сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский отметил, что имеет в виду замену некоторых руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Речь идет обо всей управленческой группе, которая «ведет машину страны».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.