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Российские военные уничтожили САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

МО РФ: российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и артиллерийское орудие М-777 Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны России, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что во время контрбатарейной борьбы российские военные выявили точные координаты вражеских установок. Данные передали расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С».

В итоге «Гиацинты» беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийское орудие М-777 производства США вместе с личным составом, заключили в Минобороны.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

В конце января сообщалось, что российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе.

Ранее отставной полковник СБУ заявил, что российские войска обрушат фронт летом.

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