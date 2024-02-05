Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам

New York Times: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу ВС РФ

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов. Об этом сообщает американское издание New York Times.

«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. Они отдали инициативу России», — говорится в сообщении.

Кроме того, газета сообщает, что из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить. Один из лейтенантов ВСУ признался, что главной целью сейчас является сохранение имеющихся позиций, так как у армии нет достаточного снаряжения и людей для наступления.

5 февраля бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами.

В этот же день Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

Ранее Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами