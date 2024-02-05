В США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отдали инициативу ВС РФ из-за нехватки людей и боеприпасов. Об этом сообщает американское издание New York Times.

«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. Они отдали инициативу России», — говорится в сообщении.

Кроме того, газета сообщает, что из-за нехватки артиллерийских снарядов украинцы вынуждены их экономить. Один из лейтенантов ВСУ признался, что главной целью сейчас является сохранение имеющихся позиций, так как у армии нет достаточного снаряжения и людей для наступления.

5 февраля бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами.

В этот же день Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

Ранее Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.