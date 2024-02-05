Израиль нанес удар по одному из командных центров «Хезболлы»

Израильская военная авиация атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии и опубликовала соответствующие кадры.

Согласно официальному заявлению, истребители израильской обороны нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу «Хезболла» в поселке Ярун.

Кроме того, израильские военные атаковали наблюдательный пост «Хезболла» в населенном пункте Марун-эр-Рас на юге Ливана, передает ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.