Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зеленский признал застой на фронте

Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Украина признает, что в конфликте с Российской Федерацией настал застой из-за задержек в поставках вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает RAI.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений, а это ведет к ошибкам», — сказал Зеленский, положительно оценив операции ВСУ на море.

5 февраля Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении Валерия Залужного.

Также сообщалось, что Зеленский и его приближенные хотят обвинить Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

Ранее британский аналитик заявил о профессионализме российского командования.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами