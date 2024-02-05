Зеленский признал застой на фронте

Украина признает, что в конфликте с Российской Федерацией настал застой из-за задержек в поставках вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает RAI.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений, а это ведет к ошибкам», — сказал Зеленский, положительно оценив операции ВСУ на море.

5 февраля Зеленский заявил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

До этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении Валерия Залужного.

Также сообщалось, что Зеленский и его приближенные хотят обвинить Залужного в крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области.

Ранее британский аналитик заявил о профессионализме российского командования.