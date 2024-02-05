Над Брянской областью уничтожен третий беспилотник

Силами ПВО министерства обороны РФ был сбит беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении главы области.

По словам Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

На текущий момент оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Спасибо нашим защитникам!» — добавил губернатор.

Около часа назад сообщалось, что российская система ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью. По информации, предоставленной военным ведомством, около 22:30 мск была пресечена попытка совершить с помощью дрона самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории России.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по селу Старый Хутор Валуйского городского округа.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.