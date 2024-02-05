Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Спецназ Белоруссии усилил охрану границы с Украиной. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командира бригады сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии Вадим Бобилевич.

«Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении. Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой <...> Военнослужащие профессионально подготовлены, боевой дух крепкий», — сказал Бобилевич.

Замкомандира бригады отметил, что они «готовы выполнить любую задачу».

В декабре Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе.

До этого в Белоруссии рассказали о музыкальных провокациях на границе с Украиной. По словам председателя белорусского государственного пограничного комитета Константина Молостова, Киев сосредоточил у границы около 120 тыс. бойцов, из них 17 тыс. военных задействованы для усиления государственной границы.

При этом Молостов обратил внимание на ряд провокаций со стороны украинских военных сил. В их числе — вывешивание националистических и других флагов, включение гимна Украины и порчи пограничных знаков.

Ранее Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными».