Военный эксперт назвал самую неэффективную технику ВСУ

На Украине продемонстрировал свою неэффективность разведывательный турецкий БПЛА Bayraktar. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил «Ленте.ру».

«<…> потерпел фиаско разрекламированный разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас об этом дроне ничего не слышно. А вначале он считался «Вундерваффе» — чудо-оружие. Аналогичная судьба и у американского старого БТР 60-х годов.

В список неэффективной техники эксперт также включил и «доморощенные изделия» оборонно-промышленного комплекса Украины. По словам Дандыкина, среди них и модернизированный миномет «Молот», который разрывался от применения мин. Неэффективным оказался и украинский БТР-4 на базе советского БТР.

До этого стало известно, что в зоне спецоперации впервые заметили танк M1А1 Abrams в триплексе БМП Bradley.

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