Названы масштабы потерь ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Херсонском направлении за неделю несколько сотен военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«<…> за последние семь дней общие потери врага в живой силе составили до 400 боевиков», — написал Сальдо.

По его словам, в последнее время активность противника в регионе значительно снизилась. Чувствовалось, что ослабевшие части страдают от дефицита артиллерийских снарядов, добавил губернатор.

До этого Сальдо уточнил, что в целом тактика ВСУ изменилась, она сместилась в сторону применения ударных беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

В конце февраля губернатор счел действия ВСУ на Херсонском направлении «отчетом перед Западом». По его словам, вся линия фронта, которая проходит по территории региона, расположена вдоль Днепра. Сальдо обратил внимание на постоянные попытки высадки «дополнительных вооруженных людей» на левый берег реки.

Ранее военный эксперт заявил о появлении панических настроений у ВСУ.