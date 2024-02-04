В Херсоне произошли новые взрывы

В городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, вновь слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.

По словам журналистов, местным жителям посоветовали немедленно скрыться в убежищах.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Незадолго до этого несколько взрывов произошло в Херсоне.

Накануне в Кривом Роге Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении.