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В Херсонской области заявили о снижении активности ВСУ

Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ на Херсонском направлении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в последнюю неделю активность противника в регионе сводилась лишь к попыткам удержаться на старых позициях.

«Активных действий обескровленный враг не вел», — отметил Сальдо.

По мнению главы региона, украинские части явно ощущают дефицит артиллерийских снарядов. В целом тактика ВСУ, как подчеркнул губернатор, сместилась в сторону применения ударных беспилотников, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

Сальдо обратил внимание, что бойцы группировки войск «Днепр» поразили противника в Крынках и на правобережье Днепра, удары нанесли армейская авиация и самолеты ВКС. Наиболее эффективными он назвал удары фугасными авиабомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции.

1 февраля российские войска уничтожили терминал Starlink ВСУ на Херсонском направлении.

Ранее военный эксперт заявил о появлении панических настроений у ВСУ.

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