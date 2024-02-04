В Британии оценили уровень готовности армии к войне

Армия Британии не готова к полномасштабным и длительным военным действиям из-за нехватки солдат и проблем с набором в Вооруженные силы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству не удастся достичь желаемого уровня высокой боевой готовности без быстрого ускорения реформ, направленных на увеличение и поддержание процветающей промышленной базы и улучшение своего «предложения» для военнослужащих перенапряжение отрицательно влияет на готовность к высокоинтенсивным боевым действиям», — следует из доклада палаты представителей Великобритании.

При этом отмечается, что готовности Британии к войне уделяется мало внимания.

До этого сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. По предварительной информации, корабль должен был выйти в море в воскресенье, однако специалисты обнаружили проблему с работой вала правого борта, и авианосец пришлось оставить в гавани на время ремонта.

Предполагалось, что HMS Queen Elizabeth примет участие в тренировке войск НАТО у берегов Норвегии. Там в марте будут отрабатывать порядок военно-морских операций, включая высадку десанта.

Ранее сообщалось, что у границ России началась активная фаза учений НАТО.