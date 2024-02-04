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Бразильский наемник рассказал о невыплате жалования командованием ВСУ

Бразильский военный Оливейра: командование ВСУ не выплачивает зарплату наемникам

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Umit Bektas/Reuters

Воевавший за Украину наемник из Бразилии Фабио Жуниор ди Оливейра вернулся на родину из-за невыплаты командованием заработной платы. Об этом он сам рассказал газете «Известия».

«Они не заплатили мне обещанную сумму», — заявил латиноамериканский боец.

Оливейра пояснил, что за службу в Славянске ему должны были заплатить $3 тыс., но этих денег мужчина так и не увидел. Он подчеркнул, что больше не собирается воевать за украинские войска.

«В Бразилии, работая тем, кем я работаю, я получаю ту же сумму, что мне обещали», — сказал наемник.

По словам Оливейры, жалованье военнослужащих, работающих в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту, отличается в зависимости от «зон». Например, за работу в «желтой» зоне — Киев и пригород — платят $1,5 тыс., в «красной» — Славянск, Херсон и другие — $3 тыс.

До этого колумбийские наемники ВСУ сообщили о масштабной коррупции и воровстве в рядах украинской армии. Ветеранам колумбийской армии и просто авантюристам обещают $3 тыс. в месяц за участие в боевых действиях, однако на практике многие наемники не увидели этих денег.

Ранее в зоне СВО была уничтожена наемница из Германии.

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