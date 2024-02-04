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Посетители выставки в Эр-Рияде проявляют повышенный интерес к вооружению РФ

Мантуров: продукция РФ на выставке в Эр-Рияде имеет опыт боевого применения

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российская делегация прибыла на выставку World Defence Show 2024, которая проходит в Королевстве Саудовская Аравия. Ее возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщается на сайте правительства.

Вице-премьер обратил внимание, что большинство представленных страной образцов арсенала имеют реальный опыт боевого применения. Мантуров счел выставку одним из главных международных событий для производителей вооружений.

«Наша продукция традиционно пользуется повышенным интересом», — сказал он.

Вице-премьер отметил качество и надежность отечественной техники, а также мастерство российских производителей, которые могут выполнить практически любые пожелания заказчика. Число российских участников по сравнению с первой выставкой увеличилось почти в два раза. В Эр-Рияде представили свою продукцию ведущие оборонные холдинги России. Экспозиция продолжит работу до 8 февраля.

Оружейный салон World Defence Show открылся 4 февраля. Российскую часть экспозиции организовывает «Рособоронэкспорт».

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

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