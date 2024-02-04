В США рассказали, зачем наносят удары по хуситам

В США заявили, что удары по йеменским хуситам из движения «Ансар Аллах» не связаны с обстрелами Сирии и Ирака. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник в Вашингтоне пояснил, что США не хотят дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а удары по позициям хуситов, которых поддерживает Иран, наносились в ответ на их действия.

«Удары не связаны с действиями, которыми предприняли Соединенные Штаты в пятницу в качестве ответной меры на продолжающиеся атаки по нашим военным и объектам в Ираке и Сирии», — добавил источник.

Отмечается, что в настоящее время военные оценивают обстановку, и если выяснится, что какие-то цели не уничтожены, то по ним ударят еще раз.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявляли, что американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.