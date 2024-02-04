Разработчик рассказал о проверке точности ракет «Изделие-305» в ходе СВО

Ракеты «Изделие-305» показали высокую точность при проверке в условиях СВО. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика этого вида вооружений — холдинг «Высокоточные комплексы».

«Ракета проста в эксплуатации. <..> Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

Отмечается, что ракета равно пригодна для поражения зданий, бронетехники, огневых точек, комплексов ПВО и артсистем, причем разработка дополнительных опций ведется непрерывно.

Максимальная дальность прицеливания при использовании данной ракеты составляет 14,5 км. Вес осколочно-фугасной боевой части ракеты — 25 кг.

До этого МО РФ сообщило, что российские силы ПВО за неделю сбили 20 авиационных ракет ВСУ. Также были сбиты управляемая авиабомба JDAM, 53 снаряда HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и 423 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в «Ростехе» рассказали об использовании в СВО «Изделия 305».