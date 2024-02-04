В Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному

Военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Эксперт подчеркнул, что данная ситуация говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского. Меркурис считает, что президент Украины не способен найти замену Залужному.

Он выразил удивление, что Зеленский не может найти генерала, который готов занять место главкома ВСУ. Эксперт утверждает, что подобная ситуация указывает на раскол внутри Украины.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного уже решен. При этом, по его словам, причины, по которым отставка не произошла накануне, неясны.

2 февраля газета The Washington Post сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении Зеленского отправить в отставку действующего главнокомандующего ВСУ. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

Ранее в США заявили о тревоге ВСУ из-за возможной отставки Залужного.