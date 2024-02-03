США и Британия нанесли удары по позициям хуситов

ВС США и Британии нанесли удары по позициям йеменских хуситов в провинции Ходейда. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По информации источника, удары были нанесены по южным окрестностям административного центра провинции, а также объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухейя.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке со стороны хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

В этот же день лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси посоветовал президенту США Джо Байдену заняться решением внутренних проблем вместо разжигания военных конфликтов в третьих странах.

До этого вице-премьер Александр Новак сказал, что нападения хуситов в Красном море и конфликт на Ближнем Востоке оказывают влияние на стоимость морского фрахта и создают дефицит танкеров.

Ранее военные США ударили по 10 дронам и наземной пусковой станции хуситов.