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Военные следователи назвали вооружение из которого ВСУ ударили по пекарне в ЛНР

СК: украинские солдаты могли нанести удар по пекарне в ЛНР из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, применили натовское вооружение при ударе по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных следователей СК РФ.

«Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные <…> в отношении мирного населения ЛНР», — отметили в ведомстве, уточнив, что информация о пострадавших продолжает уточняться.

В СК обратили внимание, что обстрел украинская армия вела из РСЗО HIMARS. Удар по пекарне Лисичанска в 14:20 в субботу, 3 февраля. Под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Сейчас сотрудники МЧС и комендатуры пытаются достать пострадавших.

Позже стало известно, что в Лисичанске увеличилось число пострадавших в результате обстрела пекарни со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области.

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