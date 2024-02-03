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На Украине во время воздушной тревоги произошел взрыв

В Кривом Роге во время воздушной тревоги произошел взрыв

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Shutterstock

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв во время воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что в эти минуты в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

3 февраля, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В этот же день министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю отразили 22 атаки украинской армии и ликвидировали 2245 бойцов ВСУ на Донецком направлении.

Также украинские власти заявили, что объекты критической инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получили повреждения.

До этого МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского.

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