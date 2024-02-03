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МО России подвело недельные итоги боевых действий на Херсонском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли до 290 военных на Херсонском направлении

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nna Varenytsia/Reuters

Потери украинских войск на Херсонском направлении за период с 27 января по 3 февраля составили до 290 бойцов. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за минувшую неделю российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Херсонской области. Места их дислокации располагались в районе населенных пунктов Токаревка, Тягинка, Янтарное, Николаевка, Антоновка и Ивановка.

«В результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны», — говорится в публикации.

По данным министерства, всего украинские войска потеряли до 290 солдат и четыре танка. В то же время бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 12 орудий полевой артиллерии и две бронированные машины. Кроме того, ВСУ лишились 26 автомобилей и 11 лодок.

Также в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские солдаты нанесли 37 ударов по военным объектам на территории Украины. Для выполнения боевых задач бойцы ВС РФ использовали ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как рядовой солдат сорвал засаду украинских войск в зоне СВО.

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