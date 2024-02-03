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В Минобороны назвали недельные потери ВСУ на Запорожском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 385 военных на Запорожском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Запорожском направлении более 385 военных за неделю. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, помимо потерь в живой силе, противник лишился танка, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град».

Кроме того, на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское.

Также ВСУ предприняли наступление в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области, отметили в ведомстве.

До этого Минобороны назвало количество ликвидированных бойцов ВСУ на Донецком направлении.

Также в ведомстве рассказали о потерях ВСУ за неделю на Купянском направлении.

Ранее стали известны потери ВСУ за неделю на Краснолиманском направлении.

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