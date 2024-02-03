Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

Минобороны РФ сообщило в еженедельной сводке в Telegram-канале, что в период с 27 января по 3 февраля российские вооруженные силы нанесли 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.

«Нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что также были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего.

Также говорится, что целями были пункты дислокации подразделений украинских военных, все они были поражены.

31 декабря министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

Ранее ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.