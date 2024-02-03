Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за неделю отразили 22 атаки украинской армии и ликвидировали 2245 бойцов ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что подразделения «Южной» группировки войск также уничтожили пять танков. Российская армия улучшила свое положение по переднему краю на данном направлении.

3 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В этот же день стало известно, что ВСУ могут располагать пятью батареями американских систем противовоздушной обороны Patriot.

До этого издание Asia Times писало, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому будет сложно рассчитывать на продолжение поставок западной помощи на фоне продолжающихся коррупционных скандалов в армии.

Тем временем депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что вопрос увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уже решен.

Ранее сообщалось, что Зеленский боится беспорядков на Украине при отставке Залужного.