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Стали известны недельные потери ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1825 бойцов на Краснолиманском направлении

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Reuters

Вооруженные силы РФ за последнюю неделю отразили 19 атак украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

По данным ведомства, за период с 27 января по 3 февраля военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины. В боях принимали участие подразделения группировки войск «Центр», которые действовали при поддержке артиллерии и авиации.

В результате российские солдаты уничтожили места дислокации 60-й и 63-й механизированных бригад украинских войск. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение бойцам и технике 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

Места их скопления были обнаружены в районе донецких населенный пунктов Ямполовка и Кировск, а также вблизи Серебрянского лесничества. Еще несколько отрядов ВСУ засекли недалеко от населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

«Противник потерял <...> до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал дополнительно мобилизовать 500 тыс. граждан.

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