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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за неделю на Купянском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 750 солдат

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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла на Купянском направлении более 750 солдат. Отчет опубликован в Telegram-канала ведомства.

«Потери противника составили свыше 750 военнослужащих», — говорится в сообщении о положении на этом направлении.

Кроме этого, сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, и восемь орудий полевой артиллерии.

Также сообщается, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

31 декабря Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

Ранее ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.

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