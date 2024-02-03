Минобороны России сообщило, что украинская армия потеряла на Купянском направлении более 750 солдат. Отчет опубликован в Telegram-канала ведомства.

«Потери противника составили свыше 750 военнослужащих», — говорится в сообщении о положении на этом направлении.

Кроме этого, сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, и восемь орудий полевой артиллерии.

Также сообщается, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

31 декабря Министерство обороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки в Харьковской области.

Ранее ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.