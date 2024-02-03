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Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вязовое в Белгородской области

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что никто не пострадал. Однако есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробита кровля одного из корпусов.

Также под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Никто не пострадал, поврежден один частный дом: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

Кроме того, украинские военные при помощи дрона-камикадзе напали на село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

Около двух часов назад Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе нанес удар по населенному пункту Долгое.

Кроме того, Гладков заявлял, что в течение прошедших суток украинские войска атаковали Белгородскую область 13 беспилотниками.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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